Joven motociclista murió en el interior de Corrientes tras chocar contra una camioneta

Según la información inicial obtenida, el siniestro se habría registrado alrededor de las 01:00 horas y tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Toyota- guiado por un hombre de 61 años de edad, y una motocicleta -marca Motomel 150c.c.- conducida por un joven de apellido -Montiel- acompañado de otra persona de apellido -Feria- ambos de mayores de edad.

A consecuencia de este siniestro lamentablemente falleció en el lugar el joven de apellido Montiel, a raíz de las graves lesiones que presentaba, en tanto su acompañante resultó con lesiones de menor consideración siendo trasladada hasta el Hospital Fernando Irastorza.

Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas