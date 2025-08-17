En Yapeyú, Valdés sostuvo que «la gloria eterna de San Martín nos guía a todos hacia el futuro»

En el marco del acto por el 175° aniversario del Paso a la inmortalidad del General San Martín, en la localidad de Yapeyú, el gobernador Gustavo Valdés, instó, este domingo, a seguir los pasos morales y de liderazgo del prócer. Asimismo, abogó por continuar con su ejemplo de unidad de cara a los comicios provinciales del próximo 31 de agosto.

Para dar inicio al acto, el jefe de la Agrupación Libertador, teniente coronel José María Carranza presentó a los efectivos formados al gobernador de la provincia Gustavo Valdés, quien pasó revista y saludó a la formación acompañado por el comandante de la I División de Ejército, general de brigada Héctor Tornero y la intendenta de Yapeyú, Marisol Fagundez.

Posteriormente, hizo ingreso el sable corvo del Libertador General San Martín en manos de un sargento integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo.

A continuación, se procedió a la entonación del Himno Nacional a cargo de la Banda Militar “Vuelta de Obligado” del Grupo de Artillería de Monte III, con asiento en la localidad de Paso de los Libres. El padre Fausto Simón realizó la bendición del acto.

Para recordar al padre de la Patria, se arrió la bandera a media asta bajo un toque de silencio. Luego, para rendirle homenaje, Valdés y otras autoridades colocaron ofrendas florales al pie de su monumento.

Mirar al futuro con la hidalguía de San Martín y Cabral

Al dirigirse a las autoridades cívicas y militares en el lugar, Valdés señaló su particular emoción en la ceremonia y recordó que la fecha “es especial para mi, porque es la última de mi segundo mandato como gobernador de la Provincia. Hace ocho años que nos encontramos donde nació nuestro mayor héroe nacional y en cada ocasión, como en cada aniversario de su nacimiento, me toca hablar del legado del Libertador de América”, apuntó. “Y he dicho mucho respecto de ello, pero en los momentos importantes – y este lo es sin duda para los correntinos porque en pocos días vamos a volver a votar – San Martín es siempre una referencia insoslayable”, remarcó.

“Vamos a elegir gobernador, vicegobernador, senadores, diputados, y en la mayoría de las ciudades también intendente y concejales. Y no es poco, porque vamos a delegar nuestro poder como ciudadanos en algunos otros ciudadanos que nos van a representar para llevar adelante nuestros sueños, y vamos a construir el futuro juntos”, explicó. “No vine aquí a decirles por quién votar, ojalá las campañas hayan servido para conocer las propuestas de los candidatos, sus personalidades, sus equipos, su experiencia, para que cada uno pueda elegir con criterio”, añadió.

Y al relacionar el momento con la recordación de San Martín, acentuó su rol de líder. “No fue solo militar, fue un líder político, moral, inspirador. Ayer, hoy y siempre. Nos enseñó que para las grandes gestas hace falta coraje: había que ser corajudo para cruzar los Andes con su ejército y en esa época. También nos enseñó a tener una visión estratégica y a ser creativos. Después de varios fracasos del Ejercito del Norte, en lugar de insistir con la misma idea San Martín decidió usar una estrategia nueva y funcionó”, enumeró.

“Nos enseñó el valor de la entrega a una causa nacional, habiendo podido usufructuar de sus logros para beneficio personal, eligió renunciar a cargos y honores. San Martin eligió lo colectivo por sobre lo individual. Y lo demostró en su encuentro con el gran libertador de América que fue también Simón Bolívar”, recordó el gobernador.

“San Martin nos enseñó también fundamentalmente el valor de la unión nacional. Cuando se plantearon las luchas intestinas eligió el exilio, para no ser parte de las guerras entre hermanos. Hoy podríamos decir que se negó a ser parte de la grieta”, subrayó.