Goleada de Comu para sacar una gran diferencia en la priemera final

Se jugó la primera Final del Fútbol de Primera donde Comu goleó a Apinta por 4 a 1.
Los goles del “aurinegro” fueron marcados por Hernan Saucedo, Daniel Fernández, Lucas Delgado y Lucas Barreto, descontando Brian Aguirre para Apinta.
La revancha se jugará el próximo domingo en horario a confirmar en la Sesión del lunes en La Liga Mercedeña de Fútbol.
Gran cantidad de Gente en el Encho Colombi donde Comu quedo a pasos de coronarse nuevamente Campeón del Fútbol Mercedeño.
