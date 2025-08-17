Goleada de Comu para sacar una gran diferencia en la priemera final

Se jugó la primera Final del Fútbol de Primera donde Comu goleó a Apinta por 4 a 1.

Los goles del “aurinegro” fueron marcados por Hernan Saucedo, Daniel Fernández, Lucas Delgado y Lucas Barreto, descontando Brian Aguirre para Apinta.

La revancha se jugará el próximo domingo en horario a confirmar en la Sesión del lunes en La Liga Mercedeña de Fútbol.