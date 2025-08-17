Locales

Mercedes homenajeó los 175 años del paso a la inmortalidad de San Martín

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 17/08/2025
0 57 Menos de un minuto
A 175 años de su paso a la inmortalidad, el Gobierno Municipal de Mercedes recordó con profundo respeto y admiración al General José Francisco de San Martín, el Libertador que dejó un legado de valentía, honor y amor por la patria.
A través de la Dirección de Cultura, el homenaje comenzó en horas de la mañana con izamientos de banderas en distintos puntos de la ciudad. Por la tarde, el acto central en el Monumento al Gral. San Martín reunió a la comunidad para rendir tributo a quien nos dio la libertad.
Estuvieron presentes autoridades municipales, concejales, instituciones educativas, la Asociación Sanmartiniana, autoridades militares y público en general.
Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 17/08/2025
0 57 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Recordando al Pai Julian: a cinco años de su pascua

16/08/2025

Se define el campeón de La Liga Mercedeña

16/08/2025

La Caminata de Super Juanita invadió de alegría las calles de la ciudad

16/08/2025

Herencia Viajera presentó una propuesta para descubrir los Esteros del Iberá y Mercedes

15/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba