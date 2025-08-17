Mercedes homenajeó los 175 años del paso a la inmortalidad de San Martín

A 175 años de su paso a la inmortalidad, el Gobierno Municipal de Mercedes recordó con profundo respeto y admiración al General José Francisco de San Martín, el Libertador que dejó un legado de valentía, honor y amor por la patria.

A través de la Dirección de Cultura, el homenaje comenzó en horas de la mañana con izamientos de banderas en distintos puntos de la ciudad. Por la tarde, el acto central en el Monumento al Gral. San Martín reunió a la comunidad para rendir tributo a quien nos dio la libertad.