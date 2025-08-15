Ciclista en grave estado tras sufrir un siniestro vial

Este jueves por la tarde se produjo un siniestro vial entre un motociclista y una ciclista dejando como saldo a esta última con lesiones de carácter grave, según lo informado por la Policía.

El hecho ocurrió sobre la ruta provincial N°27 en cercanía al ingreso principal de Goya. La mujer accidentada tiene 49 años y se encuentra internado en el hospital Regional. No se descarta que pueda ser derivada a un centro de salud capitalino. En tanto, el conductor de la motocicleta habría resultado ileso.

Por cuestión de jurisdicción, la comisaria Segunda tomó intervención en el caso