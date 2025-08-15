Provinciales
Ciclista en grave estado tras sufrir un siniestro vial
Ocurrió en la localidad correntina de Goya. La mujer se encuentra internada peleando por su vida.
Este jueves por la tarde se produjo un siniestro vial entre un motociclista y una ciclista dejando como saldo a esta última con lesiones de carácter grave, según lo informado por la Policía.
El hecho ocurrió sobre la ruta provincial N°27 en cercanía al ingreso principal de Goya. La mujer accidentada tiene 49 años y se encuentra internado en el hospital Regional. No se descarta que pueda ser derivada a un centro de salud capitalino. En tanto, el conductor de la motocicleta habría resultado ileso.
Por cuestión de jurisdicción, la comisaria Segunda tomó intervención en el caso