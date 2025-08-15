Corrientes: un adolescente murió tras estrellarse una camioneta contra un árbol

Por razones que tratan de establecer los peritos policiales, el conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control y terminó incrustado contra un árbol.

Conducía el rodado un joven y una chica iba de acompañante, mientras que en el asiento trasero venía la víctima fatal.

En dicho tramo, la ruta no presenta deterioro pero sí es una zona de curva.

La mujer fue derivada a la Capital por el sistema de salud pública mientras que, en principio, el conductor presentaba heridas leves.

Los tres jóvenes, oriundos de Caá Catí, volvían de la Ciudad de Corrientes