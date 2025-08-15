Un pueblo argentino fue elegido entre los más lindos del mundo

En el mapa turístico argentino, Colonia Carlos Pellegrini se destaca como un rincón que mezcla naturaleza, cultura y hospitalidad. Este pintoresco poblado correntino fue recientemente reconocido por la ONU en el Best Tourism Villages, una iniciativa que premia a los pueblos que promueven el turismo rural sostenible, respetan la cultura local y protegen su entorno natural.

Su proximidad a los Esteros del Iberá, uno de los humedales más importantes de Sudamérica, lo convierte en un destino privilegiado para quienes buscan un contacto auténtico con la fauna local, incluyendo carpinchos, yacarés y cientos de especies de aves.

Actividades imperdibles en Colonia Carlos Pellegrini:

Explorar los Esteros del Iberá: paseos en lancha o kayak para admirar la biodiversidad.

Safaris nocturnos: observar la fauna en plena actividad bajo el cielo estrellado.

Cabalgatas y senderismo: recorrer pastizales, montes y costas de estero dentro del Parque Nacional Iberá.

Música y danza: disfrutar de chamamé en vivo y danzas tradicionales.

Gastronomía local: degustar platos guaraníes como Mbaipy, Chipa So’o, Chipa Mboka, Mbejú y estofados de cordero.

El pueblo mantiene su esencia: calles tranquilas, noches con chamamé, aromas de cocina guaraní y la calma de un entorno protegido, ideal para desconectar y disfrutar de un fin de semana largo.

Cómo llegar:

Colonia Carlos Pellegrini se encuentra a 360 km de la ciudad de Corrientes y a 120 km de Mercedes, con paisajes litoraleños que hacen del camino parte de la experiencia de viaje.