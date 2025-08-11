Policiales

Tragedia: un chico de 13 años murió tras chocar su moto contra un auto

Un adolescente de 13 años perdió la vida tras chocar la moto que conducía contra un auto. Su acompañante, una mujer de 36 años, está grave. Sucedió en la Ruta Nacional N°12, en la localidad de Esquina.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 11/08/2025
0 87 1 minuto de lectura

El informe policial indica , personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Esquina, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional N° 12, km 700 aproximadamente se habría registrado un sinestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer colisionaron un automóvil y una motocicleta, dejando como resultado el deceso de un menor de edad.

Según la información obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 23:00 horas, y tuvo como protagonistas a una motocicleta –marca Honda de 190cc- el cual era guiado por un menor de 13 años edad, quien tenía como acompañante a una mujer de 36 años, y por otra parte un vehículo automotor –marca Peugeot Partner, conducido por un hombre mayor de edad.

A consecuencia del siniestro, el menor falleció en el lugar, en tanto que la mujer fue trasladada hasta el hospital local, donde tras ser examinada se determinó que posee lesiones de carácter graves.

Por el hecho, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada dependencia se continúan con los trámites correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 11/08/2025
0 87 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Mataron a un nene de 8 años en Lomas de Zamora: detuvieron al padre

06/08/2025

Un bebé murió aplastado por una camioneta

01/08/2025

Otro accidente fatal en una ruta nacional: tres muertos por un choque entre un micro y un camión

27/07/2025

Procesaron al jubilado acusado de amenazar a MIlei

25/07/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba