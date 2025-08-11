Tragedia: un chico de 13 años murió tras chocar su moto contra un auto

El informe policial indica , personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Esquina, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional N° 12, km 700 aproximadamente se habría registrado un sinestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer colisionaron un automóvil y una motocicleta, dejando como resultado el deceso de un menor de edad.

Según la información obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 23:00 horas, y tuvo como protagonistas a una motocicleta –marca Honda de 190cc- el cual era guiado por un menor de 13 años edad, quien tenía como acompañante a una mujer de 36 años, y por otra parte un vehículo automotor –marca Peugeot Partner, conducido por un hombre mayor de edad.

A consecuencia del siniestro, el menor falleció en el lugar, en tanto que la mujer fue trasladada hasta el hospital local, donde tras ser examinada se determinó que posee lesiones de carácter graves.

Por el hecho, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada dependencia se continúan con los trámites correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.