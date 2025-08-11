Crisis económic nacional: incertidumbre sobre el destino de más de 500 trabajadores

Sobre la situación, el periodista de FM Libre, José Luis Anchetti, brindó un panorama de la situación y afirmó que el hecho genera «un gran impacto social», que es «muy triste y va a repercutir en toda la comunidad».

«Es muy triste pensar en estas personas que están quedando sin respuesta y posiblemente sin trabajo», remarcó el periodista.

Explicó además sobre las causas de la decisión que se debe a la «política del Gobierno nacional» . «No hay plata , no hay venta, no hay ingreso», afirmó.

Y en este sentido, detalló que el efecto fue inmediato, «paró la construcción y la forestadora vende también al mercado interno» y también «la importación de fenólico de Brasil, que afecta a la producción local».

La industria forestal es uno de los pilares productivos de Corrientes, con fuerte concentración en Virasoro, Santo Tomé y zonas aledañas. La crisis de la industria Tapebicuá, compromete 520 empleos directos, y también a un amplio sector que trabaja en torno a ellos como transportistas, talleres mecánicos y proveedores de insumos y la comunidad en su conjunto, con la interrupción del consumo.