Crisis económic nacional: incertidumbre sobre el destino de más de 500 trabajadores
La crisis económica que atraviesa Argentina impacta de lleno en la Forestadora Tapebicuá SA, con sede en la localidad de Gobernador Virasoro. La empresa maderera anunció que interrumpirá su producción durante un mes, y dejará cesantes temporalmente a más de 500 trabajadores.
Sobre la situación, el periodista de FM Libre, José Luis Anchetti, brindó un panorama de la situación y afirmó que el hecho genera «un gran impacto social», que es «muy triste y va a repercutir en toda la comunidad».
«Es muy triste pensar en estas personas que están quedando sin respuesta y posiblemente sin trabajo», remarcó el periodista.
Explicó además sobre las causas de la decisión que se debe a la «política del Gobierno nacional» . «No hay plata , no hay venta, no hay ingreso», afirmó.
Y en este sentido, detalló que el efecto fue inmediato, «paró la construcción y la forestadora vende también al mercado interno» y también «la importación de fenólico de Brasil, que afecta a la producción local».
La industria forestal es uno de los pilares productivos de Corrientes, con fuerte concentración en Virasoro, Santo Tomé y zonas aledañas. La crisis de la industria Tapebicuá, compromete 520 empleos directos, y también a un amplio sector que trabaja en torno a ellos como transportistas, talleres mecánicos y proveedores de insumos y la comunidad en su conjunto, con la interrupción del consumo.