Abogado del caso Loan declarado culpable de apropiarse de bienes de su prima incapaz

Marcelo Hanson, reconocido en la provincia por su participación en el emblemático caso Loan como abogado de Mónica del Carmen Millapi y Daniel «Fierrito» Ramírez, dos de los imputados procesados por la sustracción del niño, fue declarado por el Tribunal Oral Penal de Mercedes como «responsable penalmente del delito de defraudación por abuso de la necesidad e inexperiencia de una persona incapaz».

Gerardo Luciano Puzio, abogado querellante en representación de Silvia Prato dialogó con Radio Sudamericana y explicó cómo se dieron los hechos.

LOS HECHOS

En 2017 Silvia Prato designó a Marcelo Hanson para que la represente legalmente en un juicio iniciado por un familiar, solicitando la restricción de capacidad por vulnerabilidad de su estado mental. Además Prato solicitó que Hanson sea designado como su curador, para que administre sus bienes por la relaciópn de confianza que tenían (Hanson es su primo).

Poco después de asumir ese rol, en diciembre de 2017, Hanson hizo firmar a Prato —ya declarada con capacidad restringida— una dación en pago a su favor por 302 hectáreas de un establecimiento agropecuario llamado «El Alba», ubicado sobre la Ruta 126, frente al viejo aeropuerto de Curuzú Cuatiá. El acuerdo incluía el casco de estancia, ganados, maquinarias rurales y demás bienes del lugar. Valuado en aproximadamente 700 mil dólares.

Puzio explicó que tras firmar el documento, Hanson tomó posesión del campo y desplazó al personal que trabajaba allí, incorporando incluso a su propio hermano como encargado. La maniobra fue detectada por el hermano de la víctima, quien, con presencia de un escribano, recuperó el campo.

JUICIO PENAL

El Tribunal Oral Penal de Mercedes declaró por unanimidad que Hanson se valió de la confianza personal (ya que son primos) y profesional de Prato, así como de su condición de vulnerabilidad, para apropiarse de bienes de alto valor económico y productivo. Lo declaró penalmente responsable del delito de defraudación por abuso de la necesidad e inexperiencia de una persona incapaz.

Puzio adelantó a este medio que el miércoles 12 de agosto está fijada la audiencia para establecer la condena. Pedirá 6 años de prisión y la inhabilitación de la matricula de abogado.

JUICIO CIVIL

También informó que en sede civil Marcelo Hanson ya tiene una sentencia firme en su contra desde 2023: fue declarada la nulidad del documento de dación en pago, firmado en el año 2017 por Silvia Prato. Además, en la sentencia se destacó la mala fe manifiesta en su actuacion profesional por abusar de la confianza de su clienta y del estado de vulnerabilidad por su condicion psíquica.