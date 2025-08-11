DESTACADO
Investigan un intento de femicidio y posterior suicidio en Mercedes
La Justicia local investiga un violento hecho ocurrido el viernes en el barrio Centenario. El episodio se registró en una vivienda ubicada sobre calle Benito Gómez, a pocos metros de la escuela del barrio. Por causas que aún se tratan de establecer, un hombre identificado con el apellido Monzón atacó brutalmente a una mujer de apellido Soto.
La víctima fue asistida de inmediato y trasladada al hospital local, donde, tras recibir atención médica de urgencia, fue derivada a la ciudad de Corrientes para una atención de mayor complejidad.
En tanto, el agresor perdió la vida tras el ataque.
En el lugar trabajaron peritos y efectivos policiales, quienes realizaron las tareas correspondientes para recolectar elementos que permitan esclarecer las circunstancias del caso.