Investigan un intento de femicidio y posterior suicidio en Mercedes

La víctima fue asistida de inmediato y trasladada al hospital local, donde, tras recibir atención médica de urgencia, fue derivada a la ciudad de Corrientes para una atención de mayor complejidad.

En tanto, el agresor perdió la vida tras el ataque.

En el lugar trabajaron peritos y efectivos policiales, quienes realizaron las tareas correspondientes para recolectar elementos que permitan esclarecer las circunstancias del caso.