DESTACADOUncategorized

El ambicioso plan de Juanita Gauto para modernizar cinco avenidas

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 09/08/2025
0 220 1 minuto de lectura

La ciudad de Mercedes se prepara para una importante mejora en su infraestructura en sus calles. La candidata del Frente Amplio Mercedeño, Juanita Gauto, dio a conocer su plan para modernizar cinco avenidas, buscando mejorar la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Lo hicimos y lo seguiremos haciendo juntos», declaró Gauto en un video a través de las redes sociales. Recordemos que la Intendente ya ha logrado el asfaltado de 50 cuadras en Mercedes, pavimentación de más de una decena y la recuperación del acceso oeste a nuestra ciudad, que estuvo años en pésimo estado.

Las avenidas seleccionadas para esta primera fase de obras son:

  • Avenida Chacabuco
  • Avenida Paraguay Chiro
  • Avenida Juan Pujol
  • Avenida Malvinas Argentinas
  • Avenida República Oriental del Uruguay

Además de la nivelación y pavimentación, Gauto destacó un plan especial para la Avenida República Oriental del Uruguay. En esta avenida, se instalará un sistema de iluminación LED de última generación y se construirán sendas peatonales para garantizar un tránsito más seguro para quienes se desplazan a pie.

Se espera que estas obras no solo faciliten el tránsito vehicular, sino que también revaloricen los barrios por los que pasan estas importantes arterias. La propuesta de Juanita Gauto promete ser un punto central en su campaña, reafirmando su compromiso con el desarrollo y la modernización de la ciudad de Mercedes.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 09/08/2025
0 220 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Crimen en el balneario: el homicida era amigo de su víctima

09/08/2025

El Ministro verificó el avance del Instituto de Oncología

06/08/2025

Realizaron charla sobre prevención del suicidio en colegio «Arturo Illia»

06/08/2025

Cayó pedófilo que distribuía pornografía infantil

04/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba