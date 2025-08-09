El ambicioso plan de Juanita Gauto para modernizar cinco avenidas

La ciudad de Mercedes se prepara para una importante mejora en su infraestructura en sus calles. La candidata del Frente Amplio Mercedeño, Juanita Gauto, dio a conocer su plan para modernizar cinco avenidas, buscando mejorar la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Lo hicimos y lo seguiremos haciendo juntos», declaró Gauto en un video a través de las redes sociales. Recordemos que la Intendente ya ha logrado el asfaltado de 50 cuadras en Mercedes, pavimentación de más de una decena y la recuperación del acceso oeste a nuestra ciudad, que estuvo años en pésimo estado.

Las avenidas seleccionadas para esta primera fase de obras son:

Avenida Chacabuco

Avenida Paraguay Chiro

Avenida Juan Pujol

Avenida Malvinas Argentinas

Avenida República Oriental del Uruguay

Además de la nivelación y pavimentación, Gauto destacó un plan especial para la Avenida República Oriental del Uruguay. En esta avenida, se instalará un sistema de iluminación LED de última generación y se construirán sendas peatonales para garantizar un tránsito más seguro para quienes se desplazan a pie.

Se espera que estas obras no solo faciliten el tránsito vehicular, sino que también revaloricen los barrios por los que pasan estas importantes arterias. La propuesta de Juanita Gauto promete ser un punto central en su campaña, reafirmando su compromiso con el desarrollo y la modernización de la ciudad de Mercedes.