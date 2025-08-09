DESTACADO

Crimen en el balneario: el homicida era amigo de su víctima

Un joven fue asesinado en la zona norte de la playa municipal de Santa Lucia mientras se encontraba dentro de su vehículo, acompañado por una joven y compartiendo u mates

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 09/08/2025
0 51 Menos de un minuto

De acuerdo con los primeros datos, el agresor habría roto el vidrio del automóvil con una piedra y, acto seguido, le disparó en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata. La víctima estaba en compañia de la expareja de su homicida.

Horas después, la policía logró detener al hombre que estaría señalado de ser el autor material del crimen que conmueve a Santa Lucia.  Su arresto ocurrió cuando se movilizaba en una camionta.

Según pudo saber Radio Dos, el homicida era amigo de su víctima y ambos tenían domicilio en el barrio Itatí.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 09/08/2025
0 51 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

El Ministro verificó el avance del Instituto de Oncología

06/08/2025

Realizaron charla sobre prevención del suicidio en colegio «Arturo Illia»

06/08/2025

Cayó pedófilo que distribuía pornografía infantil

04/08/2025

Una aeronave que combatió en Malvinas será emplazada en el aeropuerto de Corrientes

04/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba