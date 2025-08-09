Crimen en el balneario: el homicida era amigo de su víctima

De acuerdo con los primeros datos, el agresor habría roto el vidrio del automóvil con una piedra y, acto seguido, le disparó en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata. La víctima estaba en compañia de la expareja de su homicida.

Horas después, la policía logró detener al hombre que estaría señalado de ser el autor material del crimen que conmueve a Santa Lucia. Su arresto ocurrió cuando se movilizaba en una camionta.

Según pudo saber Radio Dos, el homicida era amigo de su víctima y ambos tenían domicilio en el barrio Itatí.