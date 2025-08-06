Mataron a un nene de 8 años en Lomas de Zamora: detuvieron al padre

Un crimen estremeció a Lomas de Zamora: un hombre de 52 años fue detenido, acusado de asesinar a puñaladas a su hijo de apenas 8 años. El hecho ocurrió en una vivienda del partido bonaerense y es investigado como un posible caso de parricidio.

El asesino, padre del niño de 8 años, quedó detenido

Lomas de Zamora quedó conmocionada por un crimen atroz ocurrido dentro de una vivienda familiar. Un niño de 8 años, identificado como Enzo Joaquín, fue asesinado a puñaladas y por el hecho fue detenido su padre, un hombre de 52 años, que también tenía una herida cortante.

La secuencia se desencadenó tras un llamado al 911. Natalia Andrea, de 41 años, reportó que no podía comunicarse con su pareja y pidió ayuda. Al llegar al domicilio, ubicado en la calle Díaz Vélez 192, los agentes se encontraron con un cuadro estremecedor.

En el living, A. R. presentaba manchas de sangre y una herida abdominal. Al avanzar en la inspección, los efectivos ingresaron a la habitación matrimonial y hallaron al pequeño Enzo, inmóvil, con una herida punzocortante. Los médicos del SAME constataron la muerte del menor en el lugar. La principal hipótesis es que el padre atacó al niño y luego intentó quitarse la vida. El acusado permanece internado, bajo custodia policial, mientras avanza la investigación judicial.

La pareja afirmó que su esposo presentaba problemas psiquiátricos

Tras ser hallado herido, el sospechoso fue derivado al Hospital Gandulfo, donde fue intervenido quirúrgicamente. Una vez estabilizado, quedó aprehendido por disposición de la UFIyJ N°2 de Lomas de Zamora, imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo.