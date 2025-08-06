DESTACADO

Realizaron charla sobre prevención del suicidio en colegio «Arturo Illia»

Este martes 5 de agosto, la Secretaría de Salud y Acción Social, a través de la Oficina de Niñez, Adolescencia y Familia, llevó adelante una importante charla de prevención del suicidio, dirigida a alumnos del Colegio Secundario “Arturo Illia”.

La actividad se efectúa dentro del ciclo de charlas «Promoviendo la Salud Mental en niños, niñas y adolescentes», la cual estuvo a cargo del Gabinete Interdisciplinario, y fue disertada por la Psicóloga Giuliana Casco Bechara, quien abordó temáticas sensibles con un enfoque profesional, cercano y comprometido.

Este tipo de espacios son fundamentales para brindar herramientas, generar conciencia y acompañar a nuestras juventudes desde la escucha activa y la prevención.

 

