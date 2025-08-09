La Escuela Técnica Pedro Ferré de Monte Caseros se consagra campeona

Con un destacado desempeño en pruebas de velocidad, destreza y resistencia, los estudiantes de Monte Caseros lograron el primer puesto en la competencia de autos eléctricos organizada por el Ministerio de Educación de Corrientes, que cerró con anuncios de acompañamiento a todos los equipos.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes llevó a cabo el acto de cierre de la cuarta edición del Proyecto Tecnológico y Educativo TECNICAR 2025 CHE TARAGÜÍ, desarrollado en la Costanera Sur de la ciudad capital. Esta iniciativa, organizada por la Dirección de Educación Técnico Profesional, convocó a 22 instituciones educativas de nivel secundario de la modalidad Técnico Profesional.

Durante dos intensas jornadas, los 176 participantes —entre estudiantes, docentes y directivos— demostraron una sólida articulación entre teoría y práctica, promoviendo el trabajo interdisciplinario y el compromiso con la sustentabilidad. El equipo de la Escuela Técnica Pedro Ferré de Monte Caseros se consagró campeón absoluto con un puntaje de 110, gracias a su desempeño en las pruebas de velocidad, destreza y resistencia, además de los desafíos didácticos y pedagógicos.

Los ganadores de la clasificación general fueron:

– 1° puesto: Escuela Técnica Pedro Ferré de la ciudad de Monte Caseros, con 110 puntos.

– 2° puesto: Escuela Técnica Ing. Guillermo Carranza de Ituzaingó, con 88 puntos.

– 3° puesto: Escuela Técnica de Itá Ibaté, con 87 puntos.

El evento también destacó a los ganadores por categorías:

– Carrera Femenina: 1° puesto para la Escuela Técnica Gral. Joaquín Madariaga de Paso de los Libres, 2° puesto para la Escuela Técnica Hijas de María de Concepción y 3° puesto para la Escuela Técnica Juan Ramón Vidal de Esquina.

– Carrera de Picadas: 1° puesto para la Escuela Técnica de Itá Ibaté y 2° puesto para la Escuela Técnica Hijas de María de Concepción.

– Carrera Masculina: 1° puesto para la Escuela Técnica Gral. Joaquín Madariaga de Paso de los Libres, 2° puesto para la Escuela Técnica Dr. Juan Ramón Vidal y 3° puesto para la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán de Capital.

El acto de cierre contó con la presencia de autoridades provinciales, encabezadas por la ministra de Educación, Práxedes López, quien felicitó a los participantes: “Tecnicar representa una verdadera fiesta educativa para Corrientes. Aquí nuestros jóvenes muestran sus aprendizajes, sus capacidades técnicas y su vocación por construir un futuro mejor”.

Como reconocimiento al esfuerzo, la ministra anunció la entrega de cinco millones de pesos a cada equipo participante para fortalecer sus proyectos educativos. El evento se consolida como un espacio de formación integral, que permite a los estudiantes proyectarse al mundo laboral con herramientas sólidas y actualizadas, reafirmando el compromiso del Gobierno de Corrientes con una educación de calidad que vincula la formación técnica con el desarrollo productivo y el cuidado del medio ambiente.

Acompañaron a la titular de la cartera educativa el senador provincial Noel Breard; la subsecretaria de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Micaela Stefani Van Der Woerd; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard; el director General de Nivel Secundario, Sergio Gutiérrez; el director de Educación Técnico Profesional, Jorge Luis Aramendi; y demás miembros del gabinete del Ministerio de Educación.