El Ministro verificó el avance del Instituto de Oncología

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, verificó el avance del Instituto de Oncología que próximamente será inaugurado por el gobernador Gustavo Valdés. El primer mandatario, destacó como “la mayor obra de salud pública del siglo XXI en Corrientes”. Será un polo de investigación científico – médica donde se tratará el Cáncer a la vez que se trabajará tanto en su prevención como en su diagnóstico.

“Gracias a la decisión del gobernador Valdés, hoy estamos haciendo realidad el Instituto de Oncología de Corrientes. Es un proyecto pensado para la gente, para el presente y para las próximas generaciones», indicó Ricardo Cardozo.

A su vez, aseguró que “hay grandes inversiones que se han realizado y otras obras que están en ejecución que van a marcar un hito en cuanto a la prestación de salud pública. El instituto oncológico es una obra que se licitó en 2022 con una inversión multimillonaria (más de 2.200 millones de pesos), que va a contar con todos los elementos de última generación y más modernos en el diagnóstico y tratamiento”.

Esta construcción, llevada adelante por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de su Unidad de Arquitectura Hospitalaria (UAH), está desarrollado en un predio de 4.500 m2 cubiertos aproximadamente, y se ubica en la intersección de la calle Suiza y Avenida Chacabuco de la ciudad de Corrientes, en un predio del Estado provincial de unos 20.000 m2 aproximadamente.

Básicamente, contará con una Admisión General; Consultas Externas; un área de Diagnóstico Por Imágenes RNM-TC; Ecografía; Radiología; Mamografía; Medicina Nuclear PET-CT/SPEC-CT; Tratamiento con Radioterapia y Braquiterapia de Alta Tasa Hospital de Día para Quimioterapia con 31 sillones. También, Guardia de Emergencias Consultorios Laboratorio Salón de Conferencias y Docencia con 50 Sillones Investigación y Prevención.