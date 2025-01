Sin Presupuesto, el Gobierno busca activar la eliminación de las PASO

El Gobierno nacional buscará una nueva ronda de conversaciones con espacios dialoguistas en el Congreso de la Nación. El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, ratificó que no incorporarán el Presupuesto 2025, pese al reclamo de los gobernadores, pero el oficialismo buscará hoy avanzar con la eliminación de las PASO.

«No tenemos intención de tratar el Presupuesto en Extraordinarias. Hubo una propuesta que nos hicieron de votar a libro cerrado el proyecto que mandó el Gobierno nacional, pero no fue una propuesta general. Si tuviéramos un consenso general sobre eso, podríamos conversarlo», dijo Francos a Radio Mitre. En principio, se trataría de una propuesta del presidente de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, que no cayó bien en varios sectores, por lo que no prosperó.

Los gobernadores reclamaron el año pasado el tratamiento de la llamada ley de leyes. Sin embargo, la propuesta naufragó y no se incorporó al temario de Sesiones Extraordinarias, período que se extenderá hasta el 21 de febrero. Esto generó la disconformidad de varias bancadas, entre ellas, el PRO, con un duro comunicado. Desde Unión por la Patria, el diputado nacional por Corrientes, Jorge Antonio Romero, había anticipado a época que no darán quórum sin el proyecto. También expresó su queja el radical Manuel Aguirre quien integra el bloque ucerreísta díscolo Democracia para Todos.

Hoy, sin embargo, el Gobierno nacional retomará el diálogo con las bancadas que expresaron mayor acercamiento al oficialismo. El primer encuentro se realizó la semana pasada en la Casa Rosada. Un segundo se desarrollará hoy en el Congreso, con presencia del secretario del Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal. Estará, además, el presidente de la Cámara baja nacional, Martín Menem.

Para La Libertad Avanza (LLA) el principal tema a tratar es la eliminación de las PASO, pero no todas las bancadas están de acuerdo. Algunas, como el radicalismo, buscan una alternativa relacionada con la suspensión para este año. Es que la supresión de un turno electoral ameritaría un mayor análisis; mientras que para el Gobierno nacional es «un gasto innecesario».

La agenda también incluye la Ley de Ficha Limpia, que causó polémica con Unión por la Patria porque lo consideraron un «intento de proscripción de Cristina Kirchner», quien tiene condena en segunda instancia. A su vez, se prevé avanzar con la Ley Antimafias en el Senado de la Nación, cuerpo que iría al recinto el 18 de febrero.