El Aurinegro de Mercedes se prepara para dos juegos claves

Martínez ya lleva varios meses en el país y busca encontrar regularidad en una competencia nueva para él. “Al principio estuvo duro, supe acoplarme bien al equipo y a lo que me pide el DT que es quien maneja todo. Eso me permitió que fuera más fácil incorporarme a esta Liga Argentina que es dura, y se necesita estar muy bien desde lo físico. La defensas son muy sólidas. Lo importante es que fue mejorando y que acá estoy muy bien y me gusta”.