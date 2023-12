La decisión de Rondón y una complicación extra para Demichelis

¿Demichelis pondrá de entrada a un jugador que ya le avisó personalmente que quiere dejar el club y el país? ¿Cuánto puede influir en la cabeza del venezolano esta coyuntura por la que el goleador de la selección Vinotinto siente que ya no podrá adaptarse a la Argentina y que debe cambiar de aire? No será una decisión fácil la que tenga que tomar el entrenador así como tampoco pinta sencillo encarar el juego para el delantero de 34 años.

La decisión de Salo no es deportiva. De hecho, viene dulce en el último tiempo. (Fotobaires)

Las variantes con las que cuenta Demichelis para un posible reemplazo de Rondón

Claro, desde el punto de vista del cuerpo técnico, el escenario lo pone en una encrucijada: tendrá que elegir entre un Rondón que ya se ve afuera del club (aún en otro puesto, con otra competencia y con otras prestaciones, hace seis meses excluyó por un tiempo a Robert Rojas luego de entender que el paraguayo daba su ciclo por cumplido), un Miguel Ángel Borja que recién se recupera de un desgarro en el aductor derecho (Micho, obsesivo de la preparación física, no suele mandar a la cancha a los jugadores que acaban de salir de una lesión), un Colidio que podría hacer las veces de nueve aunque todavía no lo haya probado demasiado en ese lugar y un Ruberto que a los 17 años recién da sus primeros pasos entre los profesionales y difícilmente vaya siquiera al banco.

El retiro de Martín Demichelis como jugador profesional en 2017 tiene un punto en común con la situación actual de un Rondón que en ese momento era su compañero en el Málaga: Micho había anunciado su adiós en la semana previa al último partido con el Real Madrid y Michel, su entrenador, decidió no ponerlo justamente por eso , según le reveló post encuentro, para no exponerse como deté en un juego importante. Hoy como técnico, MD tendrá que decidir si pone a un Rondón que mentalmente ya está fuera de River.

Más allá de que su nivel y sus números fueron en alza (10 gritos en 35 PJ), incluso con un gol a Boca en la Bombonera de por medio, Salomón y su familia -compuesta por su pareja, Valeria Dessideri y sus tres hijos- no terminaron nunca de aclimatarse al país y por eso en las últimas horas el punta les hizo saber al entrenador y a la Comisión Directiva de su intención de llegar a un acuerdo para rescindir el vínculo que lo une a River, una modalidad de salida que en principio no es bien vista por el club: en Núñez avisan que para abrirle las puertas a Rondón será el propio jugador el que deba aceptar una oferta que compense la inversión que el CARP hizo por él hace menos de un año, con el pago anticipado de u$s 2.000.000 cuando todavía se encontraba en España que figura en concepto de prima más todo el contrato hasta diciembre de 2025: Pachuca ya mostró interés por él y pica en punta para ser su destino. Ahora bien, ¿cómo será su despedida? El viernes, la respuesta…