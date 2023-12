20 de diciembre: el primer desafío callejero para Milei, el protocolo anti-piquetes de Bullrich y la coordinación con CABA

Cuando la invitó a formar parte de su gabinete, Javier Milei le dijo a Patricia Bullrich que necesitaba que se hiciera cargo del Ministerio de Seguridad para mostrar resultados y ordenar el espacio público. Además de las negociaciones políticas y los acuerdos previos al balotaje, la invitación implicaba un aspecto fundamental: la necesidad del presidente entrante de delegar un área tan sensible en una figura de alto perfil como la ministra y de brindar soluciones para contrarrestar la batería de pésimas noticias que la administración libertaria tiene previsto dar en el rubro económico en los próximos meses.

“Necesitamos buenas noticias”, fue el pedido que le hizo Milei a Bullrich en las negociaciones posteriores al triunfo, antes de desembarcar en Casa Rosada, según fuentes del entorno de la dirigente del PRO.

La ex candidata presidencial se encuadró rápidamente, aún cuando Mauricio Macri, por entonces mucho más furioso que ahora -a pesar de que, según trasciende, sigue con precaución los primeros días de gobierno-, no aprobaba el ofrecimiento y la aceptación, según él unilateral, de su ex ministra. Bullrich se desentendió del reclamo del ex presidente, siguió adelante con su desembarco y a fines de la semana pasada anunció la puesta en marcha del protocolo anti-piquetes que este miércoles pondrá a prueba, en el primer gran desafío callejero de Milei: la movilización del 20 de diciembre a 22 años de la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa.

“Patricia tiene que mostrar firmeza, pero tampoco se puede pasar de 0 a 100 de un día para el otro”, reconoció ayer una fuente del Ministerio de Seguridad nacional.

La movilización piquetera será el miércoles 20 (Adrián Escandar) La movilización piquetera será el miércoles 20 (Adrián Escandar)