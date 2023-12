Palermo renunció en Platense a pesar de la derrota de la fórmula Ibarra-Macri en Boca

l entrenador Martín Palermo rechazó renovar su contrato con Platense, el cuál finalizaba el 31 de diciembre, por lo que dejará el cargo para la temporada 2024 después de perder la final de la Copa de la Liga Profesional frente a Rosario Central este fin de semana.

Palermo entabló conversaciones formales con la fórmula liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri cuando estaba en competencia con el Calamar.

Ambos aspiraban a la presidencia de Boca Juniors y tenían la intención de contratar al ídolo Xeneize para que asumiera el cargo de director técnico del primer equipo en caso de ganar.

Sin embargo, tras el revés electoral frente al binomio conformado por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, Palermo se quedó fuera de la contienda para dirigir por primera vez al club en el que ostenta el título de máximo goleador.

El paso de Palermo por Platense

El ídolo de Boca llegó al club en noviembre del año pasado, en la recta final del torneo de la Liga Profesional, y hasta su salida esta noche, dirigió 46 encuentros entre torneo local y Copa Argentina, y cosechó 15 triunfos, 15 empates y 16 derrotas, incluida la de la final ante Rosario Central.

«Estuvimos a un pasito de quedar en la historia grande de este club, creo igual que estos nombres van a quedar por mucho tiempo en la historia de Platense. Me siento parte de esto, estoy muy agradecido», indicó el DT tras la derrota en la final con el Canalla.

Asimismo, agregó: «Cuando me pregunten por este plantel siempre voy a hablar de las personas que me tocó dirigir, no hubo figuras ni egos. Siempre dieron la cara y me defendieron. Fuimos un gran grupo en todos los aspectos».

El futuro de Martín Palermo: los clubes que están interesados

Tras la salida del equipo de Vicente López, Palermo se encontraría en la órbita de algunos clubes del fútbol argentino que aún buscan un entrenador.

El primero de ellos sería Vélez Sarsfield, al que el representante del entrenador habría ofrecido sus servicios.

El segundo club interesado sería Talleres de Córdoba, dado que el ex delantero mantiene una sólida relación con el presidente Andrés Fassi, la cual se forjó durante el paso de Palermo por el fútbol mexicano.

