Marcelo Gallardo perdió su primer partido al frente del Al-Ittihad

Al-Ittihad perdió 3-1 ante Damac, por la fecha 16 de la Liga Pro de Arabia Saudita. Esta fue la primera derrota del conjunto árabe desde la llegada de Marcelo Gallardo. Georges-Kevin N’Koudiu marcó un doblete y el arquero Marcelo Grohe, en contra, anotaron para los ganadores. Abderrazak Hamdallah, de penal, había empatado transitoriamente.

En un encuentro que le fue cuesta arriba, el equipo dirigido por el ex entrenador de River, no pudo hacerse fuerte en Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium y cayeron ante el sexto del torneo saudí. Se notó la ausencia de Karim Benzema en el equipo del Muñeco, que no fue de la partida por una lesión.

Con un poco más de la mitad del torneo por disputarse, Al-Ittihad se encuentra en la cuarta posición con 28 puntos, a seis unidades de Al-Nassr, que tiene un partido menos, el último en acceder a la fase de grupos de la Champions League de Asia.

Lo que se viene: Mundial de Clubes

Desde que asumió como entrenador a mediados de noviembre, Gallardo dirigió cinco encuentros: tres triunfos, un empate y una derrota. El próximo compromiso será el martes 12 de diciembre ante Auckland City de Nueva Zelanda, en la primera ronda del Mundial de Clubes.