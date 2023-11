Mayoristas de Corrientes sin listas de precios y con ventas suspendidas

Maximiliano Beigbeder, expuso: «ayer hubo un silencio increíble y hoy estamos en la misma situación, no hemos recibido listas, se han escuchado que hay desde 15 y un 45% de aumento, mas que nada en los productos que se refieren a los Precios Cuidados, que es un programa que no sirvió para nada, porque ahora la realidad es que van a tener que aumentar el 45% de los precios».

Asimismo, el representante de la Cámara Mayorista de Distribuidores del NEA, explicó: «siempre hay un juego especulativo, las empresas tiene que controlar sus actividades, porque el gobierno al poner estos programas de Precios Cuidados solo son socios en las ganancias no en las pérdidas».

A su vez, Maximiliano Beigbeder, se refirió a cuando podría normalizarse la situación, afirmó: «cuando tengamos un solo tipo de cambio para regirnos la cosa cambia, se normaliza, hablaríamos de parámetros un poco más coherente, lo que necesita el empresariado es un panorama, aunque sea malo, para saber a dónde vamos a llegar, sino uno no sabe cómo reaccionar».

En ese mismo sentido, el representante de la Cámara Mayorista de Distribuidores del NEA, mencionó: «hacer una previsión de precios, no se puede, desde mediados de octubre el consumo viene resentido, los ingresos no pueden acompañar la inflación, el descalabro es generalizado».

Y destacó: «es físicamente inviable e imposible cambiar los precios cada dos o tres días».

«Solo recibí dos listas de productos nada más, con un 20% de aumento, pero la mayoría están con la venta suspendida, el 80% de los productos están así, desde bodegas, aceites, galletitas, cereales, limpieza, esperan tener un panorama un poco más claro» sostuvo.

Y agregó: «ya lo dijo el electo presidente, estamos al borde de la hiper inflación».

Además, el representante de la Cámara Mayorista de Distribuidores del NEA, remarcó: «tengo expectativas y esperanza, con un sinceramiento de los precios de los productos, sobre todo en los Precios Cuidados, que sabemos que es un programa que no sirve, hoy no sabemos cuánto sale y no tenemos mercadería, esperamos que para después del 10 de diciembre las cosas estén más claras».