Presunto abuso en una escuela de Corrientes: La Fiscal confirmó que «existen todas las pruebas para esclarecer el hecho»

La fiscal de investigación, Sonia Meza, a cargo de la causa del supuesto abuso a una niña en la Escuela 404, expresó: «el viernes por la tarde declaró en Cámara Gesell, aportó datos, es su versión de cómo sucedieron los hechos, y dio datos que estábamos esperando».

Asimismo, la doctora, afirmó: «más allá de no revelar lo que la niña ha dicho, estamos investigando un hecho que supuestamente ocurrió en el establecimiento escolar, pero debemos descartar con todas las evidencias posibles, pueda no haber acaecido en el colegio, y con una posibilidad de que haya sido en otro ámbito que no sea escolar».

A su vez, la fiscal de investigación, indicó: «de confirmarse luego de la producción de la evidencia, que no es una persona mayor a 15 años, estaríamos ante un caso de inimputabilidad, por eso es nuestra obligación descartar esa posibilidad».

Al mismo tiempo, la doctora Meza, describió: «desde el fuero penal los menores de 15 años son inimputables, el abordaje no se puede hacer desde el fuero penal, sino desde l fuero de la familia, niñez y adolescencia, que le corresponde a la doctora Macarrein, que ya está actuando desde el principio».

Y señaló: «las cámaras están siendo analizadas, porque había una confusión con el horario, había un desfasaje importante con el horario, y eso se está analizando».

En ese mismo sentido, la fiscal de investigación, manifestó: «en esta semana o la otra vamos a estar en condiciones de establecer si estamos en presencia de un mayor o un menor, como responsable de este hecho»; «de esto depende las imágenes de las cámaras que ya tenemos todas las de la zona».