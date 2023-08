MLS: Hoy Lionel Messi será titular en el Inter Miami cuando reciban al Nashville SC

El Inter Miami de Messi recibirá este miércoles, desde las 20.30 en el estadio DRV PNK Stadium, a Nashville por la fecha 29 de la MLS. Tras su debut en el popular campeonato, entrando y marcando un gol en la victoria por 2 a 0 a New York Red Bulls, Leo volverá a jugar por el torneo, donde quiere cumplir el milagro de clasificar a su equipo a los Playoff.

El partido será transmitido exclusivamente por Apple TV y para ello deberás contar con una suscripción mensual y/o anual de esta plataforma de streaming, que tiene un costo mensual de 7 dólares. En Argentina, con la conversión al dólar oficial más el 74% de impuestos que aplica a los servicios de streaming, se traduce en 3.600 pesos. Además, hay que suscribirse al MLS League Pass. En estos momentos, los valores del MLS Season Pass son: 15 dólares por mes o 99 dólares por toda la temporada.

El equipo dirigido por Gerardo Martino está en estado de gracia. Viene de ganar sus últimos ocho encuentros, entre tiempo regular y penales, coincidiendo desde la llegada de Messi a Florida. Conquistaron la Leagues Cup de principio a fin, coronándose en una definición épica por penales vs. Nashville SC. Y ahora se volverán a enfrentar. Hace unos días, remontaron un 0-2 vs. Cincinnati para forzar el alargue y ganarlo 5-4 en penales para clasificar a una final, ésta vez por la U.S. Open Cup.

En la Major League Soccer (MLS) no vienen para nada bien, pero remontando. Están 14° (anteúltimos) en la Conferencia Este tras cosechar apenas 21 puntos en 23 encuentros. El último clasificado a los play-offs es Chicago Fire con 32 unidades. Es decir, el equipo de Leo está a 11 puntos pero también tiene dos partidos menos y sueña con meterse en la definición del torneo.

Más allá del difícil panorama, con Messi todo se puede: Leo lleva ¡11 goles! y tres asistencias en sus nueve presentaciones en USA. De hecho, en el debut de Leo en el torneo, vencieron 2-0 a domicilio a New York Red Bulls el pasado sábado.

Por su parte, Nashville, al igual que Inter Miami, hizo una enorme Leagues Cup y se abrió camino a la definición, donde terminó cayendo 10 a 9 por penales luego del 1-1 en el tiempo reglamentario. En su regreso a la MLS no tuvieron su mejor versión y se fueron goleador 4-0 por Atlanta United en condición de visitante. Se encuentran séptimos con 38 puntos, por lo que es un rival directo de Inter Miami por la pelea por clasificar a Playoff.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Facundo Farías; Robert Taylor, Lionel Messi (C) y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

Nashville SC: Joe Willis; Shaquell Moore, Lukas MacNaughton, Jack Maher, Daniel Lovitz; Jacob Shaffelburg, Sean Davis, Aníbal Godoy, Alex Muyl; Sam Surridge y Hany Mukhtar. DT: Gary Smith.