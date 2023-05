Paso de los Libres: «Mi hijo tiene traumatismo de cráneo y no sabemos por qué»: dramático testimonio de una madre que denunció a la niñera

La madre del gemelo golpeado, contó: «el lunes a la mañana, cerca de las 9:30 me retiro de mi domicilio, me fui a trabajar y le dejé a mis bebés con la niñera, vuelvo a las 17 horas y lo encuentro boca a bajo a uno de ellos, me pareció raro, pero lo dejé, el otro estaba bien».

A su vez, Agustina Benítez, comentó: «le levanto a mi bebé, ví en su cara signos que no estaba bien, y le veo un chichón en la cabeza, le llama a la niñera y le pregunto qué le pasó y me dice que nada».

Y agregó: «me fui al hospital y estuve con mi bebé en observación hasta las 11 de la noche».

Asimismo, la madre, relató: «desde el 17 de febrero que trabaja con nosotros, hasta ahora que pasó esto, pero no me gustaba que llegara a mi casa muy sobre la hora»; y señaló: «hasta el día de hoy nunca se acercó a decirme nada, ni pedirme disculpas».

Al mismo tiempo, Agustina, describió: «ella me exige que yo le pague éstos últimos días que trabajó, mi relación no era de patrona y empleada, era como una amiga, le teníamos mucha confianza, y si ella no tiene nada que ver con el golpe no se iba a borrar, así como se borró».

Y mencionó: «la conozco hace muchos años, desde los 13 años, y con la familia también nos conocemos».

«Publiqué en mis redes sociales lo que me pasó y muchas mamás me dijeron que le había pasado lo mismo a sus hijos cuando esta mujer los cuidaba y una de ellas le llegó a hacer una denuncia a esta mujer, porque su hijo tenía marcado en sus brazos las uñas de ella» recordó.

Del estado de salud de su hijo, Agustina, dijo: «ahora está bien, pero no duerme bien, tiene miedo, se despierta llorando, no es el mismo de antes».

En ese mismo sentido, manifestó: «las pericias que le hacen a él, son muchas, el chichón es muy grande, y solo se lastimó en la cabeza, no sus manitos, sus pies, sus piernas».

Además, la madre, afirmó: «hice una denuncia penal, mi hijo tiene 5 meses, tiene traumatismo de cráneo y no sabemos por qué»; e indicó: «hoy le hacen la tomografía, y están esperando los resultados, para avanzar».

«Pido y exijo justicia, hoy mi hijo está bien, pero verlo así tan mal, y no saber por qué, que la niñera no se acerque a decirme nada, que le pasó, y que me va a ayudar a saber qué pasó con mi hijo. Quiero que esto se viralice para que no le vuelva a pasar a otra familia lo que pasamos nosotros» cerró Agustina.

