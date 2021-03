¿Secuestro extraterrestre?: “Me desperté en un OVNI atado a una cama”

Encuentro cercano del cuarto tipo

Wilson llegó a su casa del barrio “Estación” en Minas. Se sacó los zapatos húmedos, dejó los aparejos y se preparó unos mates amargos. Por la casa iba dejando los abrojos que cosechó mientras caminaba por el inhóspito lugar. El hombre recuerda bien que prendió la radio y que en CW54 Emisoras del Este sonaba un tema del folklorista uruguayo Santiago Chalar. Como vivía solo no le pudo contar a nadie en el momento lo que había sucedido, pero si dedicó unos minutos a escribir unas notas sobre la experiencia en una especie de libreta de almacén que utilizaba como bitácora. Poco después, le dio cuerda al despertador, apagó las luces y se fue a dormir.

La ciudad de Minas, en Lavalleja, Uruguay.

Un sueño profundo, como una enorme y pesada cortina negra y después, lo inesperado: sus ojos se abrieron hasta que casi se salieron de sus orbitas. Estaba petrificado en su cama. Había gente en su dormitorio, cuatro para ser exactos. Era como una escena de una película de terror. Cuando realmente logró enfocarse en la situación, notó horrorizado que los invasores nocturnos eran aquellos seres que pocas horas antes había intentado contactar en la mitad de la sierra.

Trató de forcejear, tiró algunas patadas, pero después, nada. Otra vez el negro y pesado limbo. No sabe cuánto tiempo pasó, pero cuando logró volver en si, ya no estaba en casa. Nada le era familiar, paredes blancas y muy luminosas, algo que parecía un quirófano, seres; pero esta vez de otro tipo. No eran como los que había visto antes.

Una voz le dijo directamente en su mente “no tengas miedo”. Wilson, trató de responderle de la misma forma. No sabe cuánto tiempo duró la experiencia, pero tiene una vaga idea de que fue sometido a un cuestionario sobre cosas de la vida cotidiana. Como si fuera un conejillo de indias, por la habitación pasaban varios de estos seres que describe como altos, de cabeza grande, con los ojos desproporcionados, sin orejas ni nariz.

A las siete de la mañana el viejo y destartalado reloj cromado a cuerda comenzó a repiquetear. Wilson se incorporó en su cama sobresaltado. ¿Cómo había vuelto?, se levantó como pudo, todavía aturdido por la experiencia, se dirigió al baño y notó con sorpresa que llevaba las marcas de la dramática experiencia. Cicatrices que hasta el día de hoy le recuerda la noche en que fue a “cazar ovnis” y terminó cazado.