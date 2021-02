Utilizan un Whatsapp trucho de ANSES para estafas bancarias

16 febrero, 2021 17

En las 煤ltimas 48 horas, varias personas recibieron extra帽as llamadas telef贸nicas a trav茅s del Whatsapp, mediante un n煤mero con caracter铆stica de la provincia de C贸rdoba, pero que utiliza una foto de perfil de ANSES, para darle 鈥渕ayor credibilidad鈥. Desde el organismo nacional aseguran que son maniobras de estafas y que hay que denunciar en forma inmediata.

El caso es que en las 煤ltimas horas, al menos tres personas reportaron haber sido v铆ctimas de un intento de estafa similar. Una de ellas, a la que por seguridad llamaremos Mabel, dijo a 茅poca que 鈥渕e llamaron por Whatsapp, avis谩ndome que tengo disponible para acreditar en la fecha cierto monto del programa ATP y que tengo, hasta las 16 horas (de ayer), para ir al cajero a cobrar. Me enviaron un c贸digo y con eso ten铆a que ir al cajero. Una vez ingresado en mi cuenta, ellos me dan otro, donde figura la acreditaci贸n. Todo eso me llam贸 la atenci贸n, pero mucho m谩s que los que hablaban conmigo ten铆an todos mis datos personales, nombre y apellido, sab铆an que era empleada nacional. Me asust贸 mucho la situaci贸n de vulnerabilidad en la que me pusieron, porque ten铆an acceso a toda mi informaci贸n personal y laboral鈥.

Pero un detalle m谩s llam贸 la atenci贸n de Mabel, 鈥渆l hecho de que se comuniquen un d铆a feriado y que est茅n tan apurados para que yo haga los tr谩mites; sobre todo que me digan que soy beneficiaria de un ATP, cuando en realidad me dijeron que sab铆an que era empleada nacional y ese beneficio es para los trabajadores privados. Esto tambi茅n me previno de continuar con esta situaci贸n鈥, continu贸.