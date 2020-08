Arn: “Me motivo volver la organización que tiene Comu”

21 agosto, 2020 30

Lucas Arn vuelve a Comu con la ilusión de rendir de la mejor forma y aplicar todo lo sumado en los dos años que han sido de crecimiento. En una charla remarca qué lo motivó para volver a la ciudad de Mercedes.

¿Cómo vivís este momento en el que regresás a Comunicaciones?

La verdad con mucha alegría, me representa mucha comodidad volver a un lugar como Comunicaciones porque es un Club que conozco con gente que conozco, con un cuerpo técnico con el que en su mayoría ya trabajé y con el que me sentí cómodo. La verdad es que tengo los mejores recuerdos y sensaciones sobre el equipo de trabajo y de la ciudad. Vuelvo después de dos temporadas que han marcado un crecimiento en mi carrera, así que espero que eso se plasme dentro de la cancha y que más allá de lo rara que pueda ser la Liga tenemos un lindo equipo para pretender buenos resultados.

¿Era algo pendiente volver a Mercedes teniendo en cuenta cómo se desarrolló la primera temporada en la que estuviste en el equipo?

Sí, porque creo que es de la forma en que quiero trabajar. El formato de Comunicaciones dentro de mi experiencia (corta o larga) es como quiero trabajar o es al menos en el que más cómodo me he sentido. Es un club que se mueve en pos del equipo y de la comodidad de sus jugadores y de la entrega. El año que yo estuve fue de crecimiento y más allá de los altibajos que pudimos haber tenido se concretó el objetivo de permanecer en la categoría y eso nos dejó tranquilos a todos porque ante esa estructura de Club todos queríamos hacer esa devolución. Vuelvo con otro tipo de deseo en cuanto a objetivos deportivos pero de alguna manera cumpliendo ese pendiente. Ojalá sea de la mejor manera.

¿Qué trabajos hacés mientras esperás volver a los entrenamientos?

La verdad es que los trabajos fueron progresivos, al principio mantenimiento para no perder físico mientras veía cómo avanzaba la cuestión. Además era todo acotado porque era lo que uno podía hacer dentro de su casa. Al principio en Córdoba porque estaba allí y ahora en Chivilcoy que es de donde soy yo y acá con otro tipo de permisos puedo entrenar en una cancha, en un gimnasio así que lo hago lo más real posible aunque no con la misma carga que se hace con el equipo. Trato de hacer un solo turno a la mañana intercalando trabajo en cancha con gimnasio. Voy viendo la manera de trabajar progresivamente.

¿Qué cosas tuviste en cuenta para volver a Comu?

Un poco lo dije al principio, lo que me motivó es la organización y la infraestructura que tiene el Club. No solo edilicia sino en cuanto a trabajo, seriedad y compromiso. Es la manera en que me gusta trabajar sumado a que en los últimos dos años fue un equipo con pretensiones y éxitos porque ha obtenido buenos resultados. Creo que es eso a lo que uno aspira, a que los resultados grupales le vaya mejor.

¿Cómo esperás que sea la nueva temporada?

Uno renueva ilusiones en el momento en el que firma un acuerdo con el equipo en cuanto a cuestiones personales y grupales. Y espero que esta temporada sea exitosa. Me imagino peleando cosas importantes y formando un grupo de trabajo serio, responsable y sobre todo creando una mentalidad ganadora. Creo que lo que exhibe el plantel en cuanto a jugadores así lo demuestra. Me estoy acoplando a un equipo que de alguna manera mantiene una base

¿Estás en contacto con Ariel Rearte?

Con Ariel solo por mensajes. Tenemos una charla pendiente que si no es por teléfono será personalmente cuando esté en Mercedes. De todas maneras estoy tranquilo porque conozco su manera de trabajar y que hemos tenido buena química en el corto período cuando él se hizo cargo del equipo en la temporada en la que yo estuve.

Seguís el armado de los otros equipos, ¿cómo los ves?

Sí, sin dudas sigo el armado del resto de los equipos y me parece que se da algo parecido en cuanto al armado y presupuestos que los años anteriores. Por ahí con la generalidad en cuanto a la incertidumbre de los extranjeros, porque aún no hay muchas contrataciones debido a la situación sanitaria y económica. Hoy contratar extranjeros es menos viable por una cuestión obvia. La tendencia es la misma con equipos que quieren pelear arriba y otros con lo que tienen quieren armarse lo mejor posible. Los que tienen pretensiones son los mismos, Quimsa arma un buen plantel, San Lorenzo, Instituto, Comunicaciones. Esos equipos están amoldados a la situación pero repitiendo el mismo patrón. Va a ser una Liga atípica con caras nuevas porque la situación de los extranjeros le da posibilidades a los nacionales que estaban en otra Liga que hoy van a ocupar un lugar en esta competencia. Tengo la ilusión que será una linda competencia con un lindo nivel.