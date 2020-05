Jugadores de Independiente reclaman sueldos adeudados

5 mayo, 2020 9

El delantero y capitán de Independiente, Silvio Romero, confirmó en la víspera que doce futbolistas intimarán al club por deudas de salarios previos al inicio de la pandemia de coronavirus.

El futbolista cordobés manifestó que el plantel tomó la decisión de optar por la “vía legal” para reclamar las deudas y hoy llegarán al club doce cartas documento con la intimación de pago.

En declaraciones a radio La Red, el goleador del Rojo admitió que “no es el momento indicado” para reclamar pero remarcó que, en algunos casos, las deudas son de diciembre.

“La situación es delicada y excepcional. Todo el grupo se bancó estos meses prácticamente sin cobrar”, expresó el Chino Romero, quien eligió no polemizar con el secretario general, Héctor “Yoyo” Maldonado, pero resaltó que la deuda es superior a los 120 millones de pesos.

El ex jugador de Instituto de Córdoba aclaró que no pretenden la libertad de acción por falta de pago y que el reclamo es para cobrar lo adeudado.

Romero contó que del reclamo no participan los futbolistas más jóvenes y que dentro de un grupo de “18 o 19 jugadores” fueron doce los que decidieron realizar la intimación legal a través de Futbolistas Argentinos Agremiados.

“Estoy en contacto casi diario con el Puma (Jorge) Damiani y en los últimos días con Yoyo Maldonado. No tuve diálogo en esta oportunidad con los Moyano”, señaló Romero en referencia a Hugo y Pablo, los máximos dirigentes del club.

Romero dijo que los dirigentes están a la espera de un pago por la transferencia del defensor Nicolás Figal a Estados Unidos, pero indicó que si esperaban “quince días más” ya iban a ser “cinco meses sin cobrar”.

“No es falta de confianza, se acabó la paciencia”, concluyó.