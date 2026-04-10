El Intendente volvió a tener jornada de atención directa al vecino

En la tarde del miércoles 8 de abril, el Intendente Victor Cemborain llevó adelante una nueva jornada de atención al público en el Palacio Municipal. Tal como se viene realizando de manera sostenida, el Intendente volvió a recibir personalmente a los vecinos y vecinas que se acercaron para dialogar sobre la realidad de sus barrios.

​Durante varias horas, y acompañado por los secretarios de las distintas áreas municipales, se escucharon inquietudes, se recibieron proyectos y se trabajó en soluciones concretas para las demandas de la comunidad. Esta modalidad de trabajo «cara a cara» permite que el vecino tenga un canal directo con sus representantes, garantizando una gestión de puertas abiertas y con escucha activa.