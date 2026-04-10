Locales
El Intendente volvió a tener jornada de atención directa al vecino
En la tarde del miércoles 8 de abril, el Intendente Victor Cemborain llevó adelante una nueva jornada de atención al público en el Palacio Municipal. Tal como se viene realizando de manera sostenida, el Intendente volvió a recibir personalmente a los vecinos y vecinas que se acercaron para dialogar sobre la realidad de sus barrios.
Durante varias horas, y acompañado por los secretarios de las distintas áreas municipales, se escucharon inquietudes, se recibieron proyectos y se trabajó en soluciones concretas para las demandas de la comunidad. Esta modalidad de trabajo «cara a cara» permite que el vecino tenga un canal directo con sus representantes, garantizando una gestión de puertas abiertas y con escucha activa.
»Seguimos convencidos de que estar cerca de la gente es la única forma de gobernar con acierto. Cada charla con un vecino nos marca la hoja de ruta para seguir mejorando nuestro querido Mercedes», destacó el Intendente tras finalizar los encuentros de hoy.