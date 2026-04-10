«Hacer funcionar el Estado es la prioridad uno; lo salarial, la dos»

Al cumplir cuatro meses en el cargo, el gobernador Juan Pablo Valdés delineó su política salarial y el actual orden de prioridades de su administración en un contexto de caída sostenida de la coparticipación, ajuste del gasto y negociaciones abiertas con el Gobierno nacional. El mandatario sostuvo que la mejora de los ingresos públicos es condición para avanzar con nuevos aumentos, ratificó la decisión de mantener el equilibrio fiscal y aseguró que la política salarial ocupa el «puesto número dos» detrás del funcionamiento del Estado y los servicios esenciales.

En una extensa entrevista radial, el gobernador describió un escenario económico restrictivo que condiciona las decisiones de su gestión. «Tenemos nueve meses de caída en la coparticipación y eso nos obliga a ser prudentes», señaló por Radio Dos, al tiempo que remarcó que la masa salarial representa la mayor erogación provincial. «Tenés 180.000 millones de ingresos y 140.000 millones de masa salarial para cubrir todos los servicios. Entonces yo no puedo ser irresponsable de prometer algo que después no pueda cumplir», advirtió.

Valdés explicó que el esquema de prioridades del Gobierno responde a esa estructura financiera. «En nuestra política salarial está en el puesto número dos, nosotros tenemos la prioridad de hacer funcionar el Estado y cumplir con todos los servicios de salud, de seguridad y de educación, y lo que sigue para sostener esos servicios es la política salarial», afirmó. En ese sentido, indicó que la administración provincial busca «ahorrar en otros lados» para sostener la recomposición de ingresos de los trabajadores estatales sin comprometer el equilibrio fiscal.

El mandatario reconoció el impacto social de la situación económica y el malestar que genera la pérdida del poder adquisitivo. «Yo camino, ando por la calle y soy consciente del humor social», expresó. Sin embargo, insistió en que la prudencia es necesaria ante la incertidumbre de los recursos. «No tenemos el dato cierto de hasta cuándo va a terminar de caer la coparticipación. Por eso preferimos trabajar y tratar de que nos entiendan», sostuvo.

Respecto a los aumentos, Valdés aseguró que habrá nuevas medidas cuando se estabilicen los ingresos. «Se va a dar el aumento. Yo dije que este era el primer aumento, no el único del año. Estamos buscando primero la estabilización y, de máxima, en tres meses vamos a estar haciendo el anuncio», anticipó. También dejó abierta la posibilidad de medidas complementarias: «Puede ser que haya adicionales u otras alternativas, complementarias al aumento».

Perspectiva

El gobernador vinculó la política salarial con el desempeño macroeconómico nacional y con la relación institucional con la Casa Rosada. Tras reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía, indicó que desde Nación proyectan una mejora en el segundo semestre.

«Ellos apuntan a que el segundo semestre se va a fortalecer y va a ir mejorando hasta el año que viene», comentó. Ese escenario, afirmó, permitiría mayor previsibilidad para definir incrementos salariales.

En paralelo, defendió la estrategia de diálogo con el Gobierno nacional. «Estamos acompañando al Gobierno nacional en lo que creemos correcto y en lo que ayuda a mejorar la Argentina sin perjudicar a Corrientes», explicó. En ese marco, mencionó gestiones para acceder a financiamiento para obras de infraestructura, que considera claves para la competitividad provincial. «Fuimos a buscar créditos con mejores tasas para invertir en nuestro programa de infraestructura», señaló.

El mandatario también se refirió al análisis del adelanto de coparticipación ofrecido por Nación, una herramienta que evalúa con cautela. «Nuestro equilibrio fiscal es central y no queremos endeudarnos sin sentido, salvo que sea para mejorar la infraestructura», remarcó. Y agregó: «No queremos tomar dinero sin destino; si representa una deuda, tiene que ser para invertir».

En cuanto al gasto público, Valdés afirmó que su administración está «trabajando en los gastos justos y necesarios» y ordenando prioridades. Mencionó obras de desagües pluviales, infraestructura básica y proyectos consensuados con intendentes como ejes principales. «Estamos apuntando los gastos a la infraestructura necesaria y básica», dijo, y sostuvo que el objetivo es garantizar servicios y sostener la actividad económica.

El gobernador admitió que la escasez de recursos obliga a tomar decisiones difíciles. «Vengo diciendo muchas veces que no y eso me genera un costo político importante», reconoció. No obstante, defendió la austeridad como eje de gestión. «Cuidar el gasto comienza por uno mismo. Estamos tratando de llevar siempre esa austeridad a la práctica», afirmó.

En ese marco, subrayó que el objetivo central es evitar desequilibrios financieros que comprometan la política salarial futura. «Preferimos administrar con responsabilidad, sostener los servicios y después avanzar con los salarios», resumió. Así, el Gobierno provincial apuesta a la estabilización económica y al fortalecimiento del diálogo con Nación como condiciones para avanzar con recomposiciones salariales sin alterar el equilibrio fiscal.

Reunión con inversores: gestiones para potenciar la industria

En el Centro Administrativo, el Gobernador recibió a representantes de la empresa de ensamblaje de maquinaria agrícola Mahindra Rise y al intendente de Ituzaingó Emilio Nicolás con el objetivo de ver su instalación en el Parque Industrial de esa localidad.

Juan Pablo Valdés comunicó que recibió a representantes de Mahindra Rise y al intendente Emilio Nicolás para analizar las posibilidades de instalación de una planta de ensamblaje de maquinaria agrícola, en el Parque Industrial de Ituzaingó y a la vez, destacó que «la provincia atrae cada vez más inversores y empresas, y los parques industriales son grandes oportunidades». Y por último, dijo: «Esto nos permite más participación y visibilización en el mercado internacional y trabajo para los correntinos».