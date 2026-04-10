El Concejo Deliberante de Mercedes reguló el uso de monopatines eléctricos y actualizó el sistema de becas

En la 3° Sesión Ordinaria del año, el cuerpo legislativo avanzó en normativas clave para la convivencia urbana, la inclusión y el apoyo a los estudiantes. Temas sensibles como el transporte público y la seguridad ciudadana fueron girados a comisión para un análisis profundo.

MERCEDES (10 de abril de 2026) – En una jornada marcada por una agenda diversa que abarcó desde la movilidad urbana hasta la gestión cultural, el Concejo Deliberante llevó a cabo este jueves su 3° Sesión Ordinaria. Durante el encuentro, se trataron diversos expedientes remitidos por el Departamento Ejecutivo y proyectos impulsados por los bloques legislativos, arrojando resultados significativos para la comunidad.

Avances en movilidad y nocturnidad

Uno de los puntos destacados de la sesión fue la aprobación del despacho de comisión que regula la circulación de monopatines eléctricos. Ante el crecimiento de este medio de transporte, el municipio busca garantizar la seguridad vial y el ordenamiento en las calles. Asimismo, se dio luz verde a la nueva normativa sobre los horarios de establecimientos nocturnos, una medida que busca equilibrar el esparcimiento con el descanso de los vecinos.

Inclusión y Educación

En materia social, los ediles aprobaron la modificación del reglamento y la actualización de los montos de las becas estudiantiles, una herramienta vital frente al contexto económico actual. Por otro lado, se oficializó la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad en espacios públicos, reforzando el compromiso de la ciudad con la eliminación de barreras arquitectónicas.

Mejoras en espacios verdes

A instancias de los proyectos de bloques, se aprobó la instalación de nuevos contenedores de residuos en puntos estratégicos de la ciudad: el Parque Tressens, el Parque Mitre y la Plaza Flores. Esta iniciativa apunta a fortalecer la higiene urbana y el mantenimiento de los espacios recreativos más concurridos de la localidad.

Cultura y Agenda

La sesión también tuvo espacio para el reconocimiento cultural. Se declaró de Interés Cultural la charla titulada “El Martín Fierro y el Facundo”, que será dictada por el Dr. Rodolfo Chaij el próximo 25 de abril en la Biblioteca Literaria Belgrano.

Temas en estudio

Pese al nutrido cuerpo de aprobaciones, varios proyectos de alto impacto ciudadano fueron enviados a sus respectivas comisiones para un tratamiento más exhaustivo. Entre ellos destacan:

El programa de seguridad «Mercedes en Alerta» .

La revisión integral del transporte público .

La regularización de la venta de terrenos municipales .

La digitalización de asuntos institucionales y el registro del cementerio.

Finalmente, el cuerpo legislativo informó que quedó reservado en Secretaría el reclamo presentado por la firma Access System SRL, a la espera de futuras definiciones técnicas o legales.