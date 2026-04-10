Se realizó el pesaje para una nueva velada de boxeo en Mercedes

Se llevó a cabo el pesaje oficial de los boxeadores que competirán esta noche en el Club Atlético Mercedes.

La actividad tuvo lugar en el Salón Pedro Ferré del Concejo Deliberante, con la presencia del intendente Víctor Cemborain, el viceintendente Martín Díaz y la presidente del Concejo Deliberante, Analía Velázquez.