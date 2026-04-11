Locales
El Concejo dio tratamiento reclamo de Access Systems S.R.L.
En la sesión ordinaria del día 09 de abril el Concejo Deliberante abordó un proyecto vinculado al reclamo presentado por la empresa Access Systems S.R.L. por el pago de una deuda cercana a USD 30.650, correspondiente a la adquisición de una plataforma elevadora destinada al edificio legislativo.
Según la documentación analizada, la contratación y fabricación del equipo —realizado a medida en Alemania— se concretó durante la gestión anterior presidida por Roberto Carlos Sánchez. La empresa señala incumplimientos administrativos y reclama, además del monto original, costos adicionales por acopio, actualización de valores y gastos financieros.
Cabe destacar que en el Presupuesto 2025 del Concejo Deliberante (Resolución N.º 1567/24) se contemplaban partidas específicas destinadas a accesibilidad institucional, incluyendo la adquisición de este tipo de equipamiento.
Ante esta situación, la actual Presidencia informó que se iniciaron actuaciones administrativas y consultas a los organismos de control para esclarecer el destino de las partidas y la trazabilidad de los fondos públicos.
El proyecto quedó reservado en Secretaría, a la espera de informes del Tribunal de Cuentas y de la asesoría contable para continuar con los trámites según corresponda.