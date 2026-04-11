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El Concejo dio tratamiento reclamo de Access Systems S.R.L.

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En la sesión ordinaria del día 09 de abril el Concejo Deliberante abordó un proyecto vinculado al reclamo presentado por la empresa Access Systems S.R.L. por el pago de una deuda cercana a USD 30.650, correspondiente a la adquisición de una plataforma elevadora destinada al edificio legislativo.
Según la documentación analizada, la contratación y fabricación del equipo —realizado a medida en Alemania— se concretó durante la gestión anterior presidida por Roberto Carlos Sánchez. La empresa señala incumplimientos administrativos y reclama, además del monto original, costos adicionales por acopio, actualización de valores y gastos financieros.
Cabe destacar que en el Presupuesto 2025 del Concejo Deliberante (Resolución N.º 1567/24) se contemplaban partidas específicas destinadas a accesibilidad institucional, incluyendo la adquisición de este tipo de equipamiento.
Ante esta situación, la actual Presidencia informó que se iniciaron actuaciones administrativas y consultas a los organismos de control para esclarecer el destino de las partidas y la trazabilidad de los fondos públicos.
El proyecto quedó reservado en Secretaría, a la espera de informes del Tribunal de Cuentas y de la asesoría contable para continuar con los trámites según corresponda.
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