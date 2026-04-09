Cayó una mujer que controlaba la distribución de cocaína en varios barrios de Corrientes
Personal policial de la Comisaría 16° Urbana, que se encontraba realizando recorridas de prevención de ilícitos, lograron la aprehensión de una mujer y el secuestro de 79 envoltorios de cocaína.
Dicho procedimiento, lo concretaron en la intersección de las calles José Morelos y Pedro Laplace, en el barrio San Gerónimo, donde procedieron a la identificación de una mujer de 49 años de edad, quien tenía entre sus pertenencias frascos que contenían un total de 79 envoltorios de sustancia blanquecina, por lo que se procedió a la aprehensión de esta mujer y al secuestró preventivo de estos elementos.
Posteriormente, se solicitó la colaboración del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el test orientativo, arrojando positivo para de cocaína de máxima pureza.
Por tal motivo, esta mujer junto a lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia, continuándose en la citada dependencia policial con las diligencias de rigor.