Detectaron traslado de hacienda irregular que partió de Mercedes

El vehículo identificado es un transporte de carga marca Volkswagen Constellation 19.330, equipado con un semirremolque y acoplado jaula ganadera.

Según la documentación presentada, el destino final de los animales era la localidad de Pozo del Molle, en la provincia de Córdoba.

Tras la constatación fehaciente de la presencia de los parásitos, las autoridades policiales dieron inmediata intervención al personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fucosa).