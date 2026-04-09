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Encontraron en Brasil a un menor que era buscado en Corrientes

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La Policía de Corrientes informó este miércoles que fue encontrado el adolescente de 13 años que era intensamente buscado tras perderse el rastro de su paradero en la localidad de Paso de los Libres.

El menor había sido visto por última vez en la parada de colectivo ubicada en la intersección de las calles Sitja Nin y Madariaga, lo que había motivado un amplio operativo de búsqueda.

Según las primeras informaciones, el chico fue localizado en la ciudad de Uruguaiana, en Brasil, y se encuentra en buen estado de salud.

En tanto, las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias en las que se produjo su desaparición y posterior aparición.

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