Salud Pública puso a disposición más de 300 plazas de residencias

Las mismas, son para las distintas especialidades médicas, de Enfermería, Bioquímica, Obstetricia, Nutrición, Psicología, Veterinaria y Odontología. El concurso inició la semana del 9 de marzo con la Preinscripción de Postulantes y, finalizará en la semana del 12 al 15 de mayo con la adjudicación de plazas e ingreso a las Residencias a partir de junio 2026.

El Ministerio de Salud Pública a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, a través de la Dirección de Formación de Profesionales, puso a disposición 332 plazas de residencias para las distintas especialidades médicas, de Enfermería, Bioquímica, Obstetricia, Nutrición, Psicología, Veterinaria y Odontología.

Más del 40 % son becas para profesionales médicos en su modalidad básicas, articuladas y posbásicas para la formación en las sedes institucionales de hospitales de Capital y del interior de profesionales en todas las especialidades. Entre estas están Pediatría, Clínica Médica, Traumatología, Cirugía general, Psiquiatría, Infectología, Terapia Intensiva Adultos y Pediátricos, Neonatología, Toco ginecología, Medicina General y Familiar, entre otras.

“El concurso se lleva a cabo conjuntamente con la provincia del Chaco y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) como institución académica con la jerarquía y la relevancia que eso representa en cuanto a la formación de profesionales en todo el territorio provincial”, sostuvo la directora de Formación de Profesionales de la Salud, Nora Ropelato.

La formación de profesionales en el posgrado, en el sistema de residencias, es una prioridad para este Ministerio y un pilar fundamental para garantizar un sistema sanitario sostenible y eficaz asegurando el crecimiento del mismo, impulsando la seguridad y el bienestar de la comunidad.

El concurso inició la semana del 9 de marzo con la Preinscripción de Postulantes y, finalizará en la semana del 12 al 15 de mayo con la adjudicación de plazas e ingreso a las Residencias a partir de junio 2026. A su vez, cabe recordar que en Corrientes hay 26 sedes institucionales.