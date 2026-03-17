Le robaron la moto al sargento que salvó a una beba

La inseguridad en el centro de la ciudad no distingue héroes. El sargento de la Policía de Corrientes, quien recientemente conmovió a la provincia tras salvarle la vida a una beba de apenas tres días, sufrió el robo de su herramienta de transporte el pasado viernes por la tarde.

El ilícito se produjo en las inmediaciones del Instituto Superior de Servicio Social «Remedios de Escalada de San Martín». Según la denuncia y los datos aportados por la víctima, el robo ocurrió en un lapso de menos de dos horas, aproximadamente entre las 18:20 y las 20:00.

El vehículo sustraído es una motocicleta modelo 2018, la cual el sargento utiliza diariamente para cumplir con sus funciones. Tras percatarse de la desaparición del rodado, el efectivo utilizó sus redes sociales para visibilizar la situación y expresar su amargura ante el hecho.

El ilícito se produjo en las inmediaciones del Instituto Superior de Servicio Social «Remedios de Escalada de San Martín». Según la denuncia y los datos aportados por la víctima, el robo ocurrió en un lapso de menos de dos horas, aproximadamente entre las 18:20 y las 20:00.

El vehículo sustraído es una motocicleta modelo 2018, la cual el sargento utiliza diariamente para cumplir con sus funciones. Tras percatarse de la desaparición del rodado, el efectivo utilizó sus redes sociales para visibilizar la situación y expresar su amargura ante el hecho.

«Es una situación lamentable, más aún después de todo lo vivido recientemente», manifestaron allegados al suboficial, quien todavía recibía felicitaciones por su intervención sanitaria días atrás.

Mientras las autoridades policiales analizan las cámaras de seguridad de la zona céntrica para identificar a los autores, se ha solicitado la solidaridad de la ciudadanía para recuperar el vehículo.

Cómo ayudar: Quienes tengan información certera sobre el paradero de la moto o hayan visto movimientos sospechosos en la zona, pueden comunicarse directamente al número: 3795 061172.