El miércoles 25 iniciaría el pago de sueldos y ayuda escolar para estatales

De acuerdo a la información a la que accedió el periodista de Radio Sudamericana, el próximo miércoles 25 de marzo comenzaría el pago de sueldos con el aumento del 6% para trabajadores estatales. El cronograma finalizaría el martes 31

Junto a los haberes del mes de marzo los trabajadores de la Administración Pública de Corrientes, también se pagará la ayuda escolar de $230.000 por hijo. Esta medida alcanzará por única vez a 40.000 beneficiarios de todos los niveles educativos.