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El miércoles 25 iniciaría el pago de sueldos y ayuda escolar para estatales

El pago de sueldos para trabajadores estatales comenzaría el miércoles 25 de marzo. Con los haberes también se abonaría por única vez la ayuda escolar de $230.000.

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De acuerdo a la información a la que accedió el periodista de Radio Sudamericana, el próximo miércoles 25 de marzo comenzaría el pago de sueldos con el aumento del 6% para trabajadores estatales. El cronograma finalizaría el martes 31

 

Junto a los haberes del mes de marzo los trabajadores de la Administración Pública de Corrientes, también se pagará la ayuda escolar de $230.000 por hijo. Esta medida alcanzará por  única vez a 40.000 beneficiarios de todos los niveles educativos.

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