Mercedes se prepara para una gran exposición de vehículos de época el próximo 24 de mayo

Los amantes de los «fierros» y el patrimonio automotriz tienen una cita marcada en el calendario. El próximo 24 de mayo, la ciudad será sede de una muestra de vehículos de época, una iniciativa que busca reunir a coleccionistas locales y regionales en un evento pensado para toda la familia.

Detalles del encuentro y organización

La propuesta fue presentada formalmente en el Palacio Municipal por un grupo de propietarios de autos clásicos. Durante la reunión, se sentaron las bases para la logística de la jornada, analizando el despliegue de las unidades y el circuito que seguirán los vehículos por las calles de la ciudad.

Los puntos clave de la actividad incluyen:

Fecha: Domingo 24 de mayo.

Objetivo: Exhibir el valor histórico y mecánico de unidades restauradas y conservadas.

Dinámica: Intercambio de ideas entre los organizadores y las áreas operativas de la ciudad para garantizar el orden y la seguridad del público.

Un impulso a la agenda local

Esta exposición no solo funcionará como un atractivo para los entusiastas del motor, sino que se integra a la agenda cultural y turística de Mercedes. La articulación entre los organizadores y el Municipio tiene como fin potenciar las actividades que dinamizan el espacio público y ofrecen alternativas de esparcimiento gratuitas para la comunidad.