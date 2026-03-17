Exhumaron el cuerpo de un joven para una necropsia: la familia no cree que se haya suicidado

La familia del joven Joel Borda (17) insiste en que su muerte no pudo haberse tratado de un suicidio y sospechan que, quienes estuvieron con él la última noche, plantaron la escena. El trágico hecho tuvo lugar hace un mes en la localidad de Manuel Derqui.

Finalmente, a casi un mes de su muerte y luego de que la familia exigiera a la Justicia respuestas sobre la muerte y hasta cortaron la ruta, en el mediodía de ayer exhumaron el cuerpo de Joel Borda, el adolescente de 17 años cuyo cadáver apareció colgado cerca de la casa de sus padres, en la localidad de Manuel Derqui. Desde el primer día, familiares negaron la hipótesis del suicidio y sospechan que la escena fue montada por quienes lo vieron por última vez con vida.

Ayer, un equipo de especialistas enviado por el Ministerio Público Fiscal extrajeron el féretro del cementerio local y lo trasladaron hacia el Instituto Médico Forense de la ciudad de Corrientes, donde se espera que puedan encontrar la causa de la muerte.

Joel apareció sin vida la mañana del 19 de febrero. Estaba colgado de un cable, sujeto a una rama más baja que su propia estatura. Según el relato del padre del muchacho, el cable ni siquiera ceñía su cuello.

Joel padecía de convulsiones, aunque estaba bajo tratamiento médico. La tarde del 18 había salido para ver a algunos amigos, que no gozan del aprecio de la familia, al parecer por estar ligados al consumo de drogas. Según el primer informe forense, el jovencito falleció ese día entre las 19 y las 20, pero los padres aseguran que muchas personas lo vieron con vida, incluso después de ese horario.

«Nosotros pensamos que le dieron de tomar algo con la bebida, él no se dio cuenta y en algún momento convulsionó a causa de ello. Los que estaban con él no supieron qué hacer y simularon una escena de suicidio, pero mi hijo no hubiera pensado en quitarse la vida nunca. Tenía un montón de proyectos y hasta planificaba el cumpleaños de su madre», explicó Sergio, papá del adolescente.

Hace dos semanas, familiares y amigos de Joel cortaron simbólicamente la Ruta Nacional N°12, portando carteles y exigiendo que la Justicia examine el cuerpo.

Fuente: diario Época