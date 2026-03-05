Provinciales

Firmaron convenio por el servicio de tomografía del Llano

Se trata de una articulación pública privada que traerá beneficios a los pacientes que se atiendan en este nosocomio.

05/03/2026
El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, firmó un convenio de tercerización del servicio de Tomografía Computada del Hospital A. I. de Llano. El prestador, será responsable del suministro de dicho servicio. El mismo, está destinado a la atención de pacientes dentro del nosocomio.

El hospital Llano, ya cuenta con un equipo de tomografía propiedad de la cartera sanitaria. Esto permitirá que los pacientes del nosocomio, puedan realizar el estudio en el mismo edificio.

“Se firmó un convenio muy importante, entre el ministro Lanari Zubiaur y la empresa Del Carmen, en lo que respecta a la habilitación del tomógrafo del hospital Llano. Esto permitirá brindar una ampliación de la cobertura sanitaria para nuestros ciudadanos, descomprimiendo así estudios de complejidad que se vienen dando en distintos nosocomios de la provincia”, dijo Jorge Sladek Uffelmann, secretario de Coordinación del Ministerio de Salud Pública.

Por su parte, el referente de la empresa operativa, doctor Daniel Tacchi, expresó que “traerá beneficios ya que se atenderá en el mismo hospital a sus pacientes, fortalecerá la celeridad en diagnóstico y habrá más rapidez resolutiva. Estamos muy agradecidos por la apertura del ministro a este trabajo, la interacción público y privado”.

