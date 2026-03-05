Comu juega esta noche en Santa Fe

Comunicaciones jugará esta noche con Colón de Santa Fe, desde las 21, en el gimnasio Roque Otrino. El encuentro será arbitrado por Sergio Tarifeño y Alejandro Trías.

El equipo de nuestra ciudad llega en el undécimo puesto de la Conferencia Norte, con un récord de 12 triunfos y 12 derrotas. Viene de ganarle en Mercedes a Bochas (77-73) y a Barrio Parque (96-81).

Colon ocupa el 15° lugar con una marca de 9-16. Viene de ganarle el martes a Fusión Riojana y no solo está más cerca de salvar la categoría sino que ahora buscará meterse en los play off.

En el único partido que jugaron entre ambos equipos ganó Colón (en Mercedes) por 86 a 83.