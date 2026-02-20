Abren inscripciones para el CDI Municipal en el CIC de Barrio Mataderos

El municipio informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Municipal, con sede en el CIC del barrio Mataderos. Las familias interesadas pueden acercarse al establecimiento de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 horas, para conocer y presentar los requisitos de inscripción.

Según se indicó, actualmente hay vacantes disponibles en salas de 2 y 3 años. El servicio ofrece turnos en dos franjas horarias: por la mañana, de 8 a 12 horas, y por la tarde, de 13 a 17:30 horas.

Desde la Secretaría de Acción Social destacaron la importancia de estos espacios para el acompañamiento y desarrollo integral de la primera infancia, e invitaron a los vecinos a acercarse para recibir asesoramiento personalizado sobre la documentación necesaria.