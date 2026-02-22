Hallan a una mujer sin vida en un alojamiento de Mercedes

Un suceso que causó consternación se produjo en las últimas horas en Mercedes (Corrientes), cuando el cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida en un alojamiento sobre calle Juan Pujol, a pocos metros de la terminal de ómnibus de la ciudad. La Policía local inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento y esclarecer lo ocurrido.

Hallazgo del cuerpo y actuación policial

El hallazgo se produjo en la última hora del sábado, cuando personal de la Comisaría Segunda de Mercedes fue alertado y acudió al lugar, donde encontró el cuerpo sin vida de una mujer en una de las habitaciones del alojamiento. De inmediato se dio intervención a la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y comenzar la investigación judicial.

Las autoridades dispusieron preservar la escena y recolectar pruebas, además de tomar declaraciones a posibles testigos y vecinos, como parte de las diligencias que se llevan adelante bajo estricta reserva judicial. El objetivo es determinar cómo y en qué circunstancias se produjo el deceso, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales de la causa.

Investigación en curso

Fuentes oficiales indicaron que se están realizando procedimientos para establecer testimonios y elementos que ayuden a reconstruir el momento en que la mujer perdió la vida. La investigación está a cargo de la Justicia competente, con participación de efectivos policiales y peritos forenses, mientras la comunidad permanece expectante ante la evolución del caso.