«El Porteño» robó joyas y dinero de un comercio y fue detenido nuevamente

La policía logró recuperar una pequeña parte del dinero que se llevó, y las joyas denunciadas por la víctima. No se descarta que se realicen más allanamientos y que pueda haber más involucrados. Ya perpetró varios robos en el mismo pueblo.

Un delincuente con múltiples detenciones y un pesado prontuario delictivo, fue una vez más atrapado por la Policía en San Luis del Palmar donde ya perpetró varios robos en comercios y casas particulares. En la mochila que llevaba le encontraron joyas y poco más de 200 mil pesos en efectivo que sustrajo. En 2024 ya había sido detenido por el robo a una zapatería y lo investigaban por otros dos hechos similares.

Esta vez el hecho ocurrió el domingo en horas de la siesta, en un negocio ubicado por calle Junín y Eugenio Ramírez, en el barrio Inmaculada Concepción. El dueño de casa, donde también funciona el negocio, había ido junto con su familia a pasar el día en un complejo de piletas y cuando regresó se encontró con que la casa había sido violentada.

El delincuente ingresó por la parte posterior, luego de trepar un muro, violentó un ventiluz, forzó la ventanilla y se metió a la propiedad. Según detalló el dueño de casa, le faltaban cerca de $2 millones de pesos en efectivo, un teléfono celular de alta gama, cadenitas de plata y otros elementos de valor de la casa.

El domingo por la noche, la policía lo tenía identificado, aunque no pudo localizarlo en los lugares que frecuenta, ya que es oriundo de Corrientes y viaja a San Luis del Palmar a visitar una novia y de paso a cometer sus fechorías.

Ayer por la mañana, personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Unidad Regional I de aquella localidad, lograron avistar a Agustín E. alias «El Porteño» de 32 años, en una parada de colectivo, ya tenía intenciones de fugarse hacia la capital provincial. Llevaba una mochila y dentro parte del dinero sustraído, además de joyería denunciada por el damnificado. Quedó detenido, una vez más, a disposición de la justicia.

Antecedente reciente

A principios de Agosto de 2024, Agustín E. ya había sido detenido por su participación en el robo de una zapatería ubicada por calle Empedrado al 600. Atacó de madrugada, alrededor de las 3.30 y anuló el sistema de cámaras de vigilancia, pero de todas maneras ya había quedado registrado y esta evidencia fue suficiente para identificarlo y luego atraparlo. En su denuncia, el dueño del local dijo que robaron cinco anillos de diferentes diseños y tamaños, uno de ellos de oro macizo; un taladro marca Gamma; una amoladora roja marca Dowen Paggio; algunos pares de zapatillas que estaban en reparación. Lo atraparon en una vivienda muy cerca del local robado, donde paraba y que sería propiedad de una mujer.

En aquella oportunidad, al «Porteño» ya se lo ligaba a por lo menos otros dos robos con similares características ocurridos dentro del pueblo.

Fuente: diario Época