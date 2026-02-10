Histórico secuestro de una carga de cocaína en Chaco: iba dentro de bloques de cemento

Como resultado de esta acción, se logró frustrar el avance del cargamento de cocaína de alta pureza por nuestra Provincia, valuado en aproximadamente 2 mil millones de pesos, lo que equivale a unos USD 1.425.000 constituyendo uno de los secuestros más importantes realizados en los últimos tiempos en territorio chaqueño.

La intervención fue el resultado de un trabajo previo, silencioso y sostenido de inteligencia criminal, que permitió detectar el desplazamiento de un individuo que intentaría ingresar estupefacientes al territorio provincial. A partir de esa información, se montaron diversos controles, entre ellos un dispositivo de control estratégico sobre la Ruta Nacional N° 16, kilómetro 33,5, a la altura de Puerto Bastiani.

Cerca de las 11 horas, los efectivos interceptaron una camioneta Chevrolet Montana, color gris, conducida por un hombre de 45 años, oriundo de la provincia de Salta. En apariencia, el rodado transportaba herramientas de construcción y dos estructuras de cemento en la caja.

Durante el control, el personal policial advirtió el nerviosismo del conductor, quien posteriormente reconoció que trasladaba sustancias prohibidas. *Con la correspondiente autorización judicial de la Justicia Federal*, el vehículo fue trasladado al Departamento de Logística, donde se llevó a cabo una requisa minuciosa.

Al romper los bloques de cemento, los agentes hallaron 95 panes de cocaína de máxima pureza, confirmando una modalidad sofisticada de ocultamiento y transporte. Este procedimiento representa un duro golpe a las finanzas del narcotráfico, afectando de manera directa a las organizaciones criminales que operan en la región.

Durante el desarrollo del operativo, personal de la Policía Caminera colaboró en la regulación y ordenamiento del tránsito, garantizando la seguridad vial en la zona y permitiendo el normal desarrollo del procedimiento policial.

El operativo fue supervisado por el *Jefe de Policía del Chaco, Comisario General (r) Fernando Javier Romero*, y el *Subjefe de Policía, Comisario General Emanuel Victoriano Silva*, quienes destacaron el profesionalismo, la capacitación y la vocación de servicio del personal interviniente.

En ese contexto, el Jefe de Policía expresó:

«Este resultado no es casualidad. Es la consecuencia de un trabajo silencioso, basado en inteligencia, y de una decisión política firme de combatir el narcotráfico. Estamos desbaratando organizaciones criminales que intentan envenenar a nuestra sociedad. La Policía del Chaco está más activa y comprometida que nunca en cuidar a cada chaqueño, protegiendo nuestro territorio y nuestro futuro.»

El individuo aprehendido quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes